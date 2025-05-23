Помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский возглавил делегацию страны-агрессора на переговорах с представителями Украины в Стамбуле 16 мая, информирует издание «НБН».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что сейчас чиновники США контактируют с Украиной с целью обеспечить проведение переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Как пишут журналисты, американское руководство дают понять представителям Кремля, что Вашингтон хочет избежать участия сторонников жесткой линии в этом процессе. Власти США считают такой фигурой помощника лидера россиян Владимира Мединского и хотят, чтобы диктатор убрал его из переговорной группы.

Отметим, что в Стамбуле 16 мая состоялась первая за три года встреча представителей Украины и РФ. По данным СМИ, в ходе переговоров Мединский заявлял, что страна-агрессор «готова воевать вечно». Кроме того, россияне угрожали захватить Сумщину и Харьковщину, а также требовали вывести украинские войска из Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

Как сообщалось, в МИД РФ придумали причину для отказа от мирных переговоров в Ватикане.