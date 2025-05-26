Иващенко в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что в переговорном процессе с США гендиректор Российского фонда прямых инвестиций лоббирует вопросы глобальной коммерции. Кремль поручил ему спасти замороженные активы РФ.

По его словам, Дмитриев должен вывести из-под удара колоссальную для России сумму – 280 миллиардов долларов, информирует издание «НБН».

Генеральный директор РФПИ пытается убедить американское руководство в том, что ему не нужно сосредотачиваться на вопросах российско-украинской войны, поскольку у государства-террориста есть энергетические и другие ресурсы.

Говоря о тактике Москвы на переговорах с представителями Вашингтона, глава СВР рассказал, что россияне навязывают американцам свою историю. Они утверждают, что территории Украины – это «исторические земли» РФ.

Также в интервью генерал спрогнозировал, когда войска страны-агрессора смогут напасть на Европу.