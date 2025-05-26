Руководитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию Libération, говоря о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в ходе которой американский лидер не смог добиться 30-дневного прекращения огня, напомнил о приверженности Киева мирному процессу и важную роль Вашингтона в нем.

По его словам, сейчас настал критический период, когда можно ускорить мирные усилия, что будет невозможно сделать без участия США, информирует «НБН».

Дипломат заявил, что страна-агрессор намеренно манипулирует ситуацией, чтобы устранить Америку из мирного процесса, и такое развитие событий нельзя допустить.

Министр напомнил, что в Стамбуле делегация РФ в последнюю минуту исключила участие представителей США во встрече. Сибига отметил, что в Киеве расценили такой шаг как «дипломатическую пощечину», подтверждающую фальшивость намерений россиян.

Как сообщалось, по данным западных журналистов, Вашингтон хочет, чтобы Москва убрала из своей переговорной группы помощника Путина.