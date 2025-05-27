Руководитель внешнеполитического ведомства Украины в интервью азербайджанскому изданию Haqqin раскрыл, что стоимость одного дня войны против нашей страны обходится РФ в почти миллиард долларов, информирует «НБН».

Министр отметил, что российское руководство на эти средства могла принести множество благ своему народу, однако вместо этого Москва использует деньги, чтобы сеять смерть.

Дипломат сообщил, что страна-агрессор продолжает искать пути для обхода санкций, о чем свидетельствует около 30-35% компонентов российских ракет, изготовленных в государствах Запада. По его словам, необходимо вводить вторичные ограничения против третьих стран, которое помогают РФ.

Глава МИД заверил, что санкции работают, поэтому их нужно усиливать и закрывать пути, с помощью которых Россия обходит ограничения, иначе ее не смогут остановить.

Ранее Сибига заявил, что россияне хотят устранить США из мирных переговоров по Украине.