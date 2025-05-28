Представитель Офиса Зеленского рассказал, что слова президента о возможном окончании войны с РФ до июня следующего года не означают четкий дедлайн. Глава государства говорил об ударе по экономике страны-агрессора с помощью введения жестких санкций против ядерного, нефтяного и газового сектора.

В частности, по словам Подоляка, украинский лидер подразумевал и ограничения против государств, от которых Россия получает средства для продолжения боевых действий, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Советник главы ОПУ объяснил, что, если государство-террориста с помощью санкционного давления за 8-12 месяцев лишить возможности финансировать войну, она может завершиться летом следующего года.

Также чиновник обратил внимание на слова Зеленского о существенном наращивании ударов по российской инфраструктуре. Активизация таких атак поможет ускорить «обнуление» ресурсной базы оккупантов.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков цинично обвинил Украину в ударах по жилым домам россиян.