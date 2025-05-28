Зеленский во время общения с представителями СМИ 27 мая рассказал, что сейчас россияне концентрируются на производстве 300-350 БПЛА ежесуточно, а в перспективе они хотят изготавливать за такое время 500 беспилотников.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, армия Путина может в сутки выпустить 1000 «Шахедов» по нашей стране, если будет накапливать такое количество дронов-камикадзе в течение нескольких дней.

Глава государства считает, что Украине также необходимо иметь 1000 БПЛА. Президент отметил, что Силы обороны могут применять 100 беспилотников в сутки, кроме того, наша страна близка к увеличению их количества до 300-500 дронов. Гарант добавил, что сейчас стоит вопрос не в производственных возможностях, а в финансировании.

Как сообщалось, руководитель Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл, сколько денег тратит государство-террорист на один день ведения войны против нашей страны.