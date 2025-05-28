Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем прокомментировал отказ руководства РФ проводить переговоры по Украине в Ватикане или Женеве, информирует издание «НБН».

По его словам, догмой является не место для проведения встречи, а результат переговоров – завершение войны. Киев открыт к любому формату диалога, при этом Москва постоянно ищет причины, чтобы не завершать боевые действия.

Президент обратил внимание на то, что Кремль отвергает «навязанную западными странами» нейтральную площадку для переговорного процесса – швейцарский город Женева. При этом власти РФ устраивает проведение встречи в Стамбуле, учитывая, что Турция является членом НАТО.

Глава государства объяснил, что вопрос не в том, что это за государство, где состоятся переговоры, вопрос исключительно в российском диктаторе, который затягивает время, чтобы не прекращать агрессию.

Также гарант раскритиковал Москву за «меморандум», который она обещала неделю назад. Зеленский отметил, что РФ вбрасывает в информационное пространство свои старые ультиматумы. Чтобы Россия закончила войну, ее нужно вынудить к этому с помощью санкционного давления.

Также в ходе пресс-конференции высказался о следующем раунде переговоров Киева и Москвы глава правительства Германии.