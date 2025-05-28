Украинский лидер на встрече с представителями СМИ 27 мая сообщил, что самые боеспособные войска страны-агрессора сегодня находятся на Курском направлении.

Гарант отметил, что враг пытается вытеснить Силы обороны из региона и подготовиться к наступлению на Сумщину, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Он подтвердил, что РФ стягивает к границе области 50 000 захватчиков. По его словам, на территории региона россияне хотят создать «буферную зону» на 10 километров вглубь нашей страны.

Президент рассказал, что в приграничном регионе РФ Силы обороны Украины вышли с одного направления и зашли на другое. Зеленский отметил, что у защитников в Курской области есть хорошие наработки.

Глава государства подчеркнул, что украинские войска будут продолжать операцию на этом направлении, пока РФ не захочет завершить боевые действия или хотя бы сделать первый шаг – прекращение огня.

Также украинский лидер ответил, могут ли захватчики атаковать Украину 1000 «Шахедов» в сутки.