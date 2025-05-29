Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с представителями Киева в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Портников на своем YouTube-канале рассказал об опасности для Украины во время этой встречи, информирует издание «НБН».

По его словам, если делегация РФ продолжит выдвигать нереалистичные требования, это будет говорить о том, что глава Кремля воспринимает переговоры исключительно как инструмент давления на Украину, рассчитывая на то, что она без помощи США согласится на капитуляцию.

В то же время, если американский лидер Дональд Трамп сочтет, что нет ничего плохого в российских условиях, то в срыве своих мирных усилий по Украине он обвинит не Путина, а Зеленского.

Политический аналитик напомнил, что во время первой встречи в Стамбуле помощник диктатора Владимир Мединский пригрозил, что если Украина не хочет отдать России 5 областей, ей придется отдать больше регионов.

Журналист считает, что вопрос в том, как президент США будет воспринимать такой подход РФ: сочтет его обманным и неконструктивным либо поверит, что Путин прилагает какие-то усилия.

Напомним, в ОПУ сообщили, что Москва уже получила документ с предложениями Киева по прекращению огня.