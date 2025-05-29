Лидер украинцев в интервью немецкому телеканалу RTL рассказал, что во время разговора с главой немецкого правительства они договорились не обсуждать определенные темы публично. В частности, это касается обсуждения поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Вопрос отправки оружия Зеленский и Мерц поднимали в ходе двух бесед, информирует издание «НБН»

По его словам, Киев и Берлин работают в этом направлении, однако сейчас невозможно предоставить больше подробностей. Президент подчеркнул, что дал обещание канцлеру ФРГ и намерен придерживаться своего слова.

Отметим, что Мерц, отвечая на вопрос об отправке Taurus в Украину, заявил, что это «в пределах возможного». Ранее немецкий канцлер отмечал, что не выступает против передачи такого оружия Киеву.

Как сообщалось, Зеленский ответил, могут ли российские войска выпускать по Украине 1000 беспилотников-камикадзе «Шахед» в сутки.