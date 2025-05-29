Украинский лидер в интервью немецкому телеканалу RTL призвал международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы вынудить ее прекратить ведение войны против нашей страны, информирует издание «НБН».

Гарант убежден, что ведущие государства делают недостаточно для этого, в частности не вовлечены на сто процентов Соединенные Штаты Америки, а Китай или другие страны Глобального Юга сдерживаются.

Президент отметил, что лидер россиян Владимир Путин цепляется за своем место. Поэтому, возможно, справедливый мир в Украине будет только после кремлевского диктатора. При этом президент добавил, что сейчас есть промежуточное решение – прекращение огня.

Ранее Зеленский рассказал, что при достаточном санкционном давлении Запада на экономику страны-агрессора, война может завершиться уже до июня следующего года.

Как сообщалось, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, сколько денег тратит Москва на один день боевых действий в Украине.