В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся новый раунд российско-украинских переговоров. Глава оборонного ведомства на пресс-конференции сообщил, о чем договорились стороны в ходе встречи, пишет издание «НБН» со ссылкой на «Новини.LIVE».

По его словам, представителям Украины и РФ удалось договориться о новых обменах пленными. Министр отметил, что фокус был на больных, тяжелораненых и молодежи, а также обсуждался обмен телами погибших. Умеров пообещал, что Киев скоро сообщит детали.

Чиновник рассказал, что также делегации говорили о возможности прекращения огня и потенциальной встрече Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Украинский лидер во время пресс-конференции после встречи восточного фланга НАТО в Вильнюсе подтвердил, что обе стороны в Стамбуле договорились о новом обмене пленными.

Отметим, перед переговорами в Турции президент сообщал, что сомневается в готовности россиян к продуктивной встрече.