Костенко в эфире Radio NV рассказал, что враг постоянно перегонял свои военные самолеты между авиабазами, поэтому в день спецоперации «Паутина» нужно было иметь стопроцентные разведданные, который подтверждают местонахождение бомбардировщиков, пишет «НБН».

По его словам, такую информацию Украине могли предоставить только партнеры. Нардеп объяснил, что когда Киев берет эти данные, союзники видят, какие районы его интересуют. Поэтому можно сделать вывод, что они знали о подготовке спецоперации.

Секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности отметил, что Украина могла получить соответствующую информацию от разных государств, однако только у Америки есть лучшие возможности для передачи таких данных. При этом не обязательно это должно дойти до главы Белого дома, но кто-то из промежуточных звеньев точно знал, в каком направлении работает Украина.

В то же время американские СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, утверждают, что Вашингтон не делился данными разведки с Офисом Зеленского для проведения операции «Паутина».

Как сообщалось, глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали дронового удара по российским аэродромам. Также генерал рассказал о потерях стратегической авиации РФ.