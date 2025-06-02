По прибытии на саммит «Бухарестской девятки» украинский лидер заявил, что его команда прибыла в Стамбул на встречу с представителями Российской Федерации.

Утром глава делегации, руководитель Минобороны Рустем Умеров сообщил президенту, что украинская команда готовится к переговорам, сообщает издание «НБН» со ссылкой на LRT.

В то же время глава государства сомневается в готовности россиян к продуктивному диалогу. При этом Зеленский считает, что всегда нужно «верить в какие-то решения». Гарант напомнил, что для нашей страны в приоритете полное прекращение огня, а также возвращение депортированных в РФ детей и пленных домой.

Напомним, что в понедельник, 2 июня, начался второй раунд переговоров Киева и Москвы в Стамбуле. Представители страны-агрессора должны представить украинской делегации «меморандум» с предложениями по прекращению огня.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис спрогнозировал результаты новой встречи Украины и РФ в Турции.