Украинский лидер сообщил, что оккупанты зверски ударили из реактивной артиллерии по Сумам. По его словам, россияне абсолютно осознанно атаковали гражданское население областного центра. На данный момент известно о 3 погибших, все службы задействованы для помощи пострадавшим.

Глава государства рассказал, что минимум один снаряд РСЗО не разорвался, он пробил стену комнаты квартиры на 9 этаже. Это иллюстрирует «желание» РФ заканчивать войну, информирует издание «НБН».

Президент убежден, что без давления союзников Украины кремлевский диктатор не согласится даже на прекращения огня. Зеленский отметил, что захватчики ежедневно бьют по городам и селам, и наша страна теряет людей из-за этого террора.

Гарант добавил, что государство-террорист постоянно дает поводы для усиления санкций против него и увеличения помощи Украине, чтобы она могла защититься от врага.

Напомним, аналитики ISW заявили, что россияне продвигаются ближе к Сумам с целью взять областной центр под огневой контроль артиллерии и дронов.