Руководитель Офиса Зеленского сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации. Также приехала в столицу Штатов команда ОПУ и Минобороны.

По его словам, цель визита представителей Киева в Америку – продвигать важные для нашей страны вопросы, информирует издание «НБН».

Ермак уточнил, что представители Украины планируют встретиться с командой главы Белого дома Дональдом Трампом, а также с представителями обеих партий, которые поддерживают нашу страну.

На повестке дня – обсуждение ситуации на поле боя, военной помощи, усиления антироссийских санкций, в частности законопроекта сенатора Грэмма, соглашения создании Инвестиционного фонда восстановления, возвращение депортированных в Россию детей и пропаганды РФ, связанную с вопросами церкви.

Также представители Украины сообщат о результатах переговоров с представителями Москвы в Стамбуле, акцентируя внимание на том, как Кремль затягивает время с перемирием.

Ранее глава оборонного ведомства Рустем Умеров раскрыл детали о договоренностях Киева и Москвы на встрече в Турции.