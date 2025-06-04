Украинский лидер во время пресс-конференции рассказал, что во время операции «Паутина» дроновые удары СБУ по аэродромам стратегической авиации в РФ повредили 41 самолет оккупантов. Глава государства подчеркнул, что это справедливая военная цель.

По его словам, одна половина из них не подлежит восстановлению, а на восстановление второй могут уйти годы, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

Президент сообщил, что за пять минут до встречи с представителями СМИ он наградил закрытым указом воинов Службы безопасности Украины за проведение важной операции на территории государства-террориста.

Отметим, кремлевский диктатор Владимир Путин и государственные медиа РФ не комментируют операцию «Паутина» и удар по Крымскому мосту. Американское издание узнало причину молчания лидера россиян об успешных операциях СБУ.