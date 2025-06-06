Руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что ночью РФ «ответила» на уничтоженный самолет ударом по мирному населению нашей страны. В результате атаки оккупантов есть погибшие и раненые, повреждена энергетическая инфраструктура, многоэтажные дома, пишет издание «НБН».

Министр объяснил, что разница между нашей страной и государством-террористом заключается в том, что Украина бьет по легитимным военным целям, а РФ наносит удары по гражданским, жилым районам и критической инфраструктуре.

Дипломат подчеркнул, что неприемлемо ставить Украину и Российскую Федерацию в один ряд, ведь наша страна защищается, а соседнее государство – агрессор. Украинские удары – это самооборона, а атаки РФ – акты террора.

Глава МИД отметил, что ночные обстрелы в очередной раз показали, что международное сообщество должно как можно скорее усилить давление на Кремль и нарастить помощь Украине. Ответом на российский террор должно стать ужесточение санкций против РФ, что позволит увеличить цену войны для нее.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на дроновый удар ВС РФ по Прилукам.