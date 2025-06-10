Глава государства в интервью венгерскому изданию Válasz Online высказался о «меморандуме», который содержит условия Кремля для прекращения войны. По его словам, представители РФ на встрече в Стамбуле открыто заявили о том, что этот документ – ультиматум для Украины, который она не примет.

Гарант напомнил, что у делегации государства-террориста нет мандата на обсуждение суверенитета нашей страны и ее территориальной целостности – это конституционный вопрос Украины, пишет издание «НБН».

Глава государства отметил, что его задача – вести переговоры о территориях с кремлевским диктатором. Зеленский подчеркнул, что Киев ни при каких обстоятельствах не признает захваченные регионы частью РФ.

В то же время, по его словам, территориальные вопросы можно будет решить не военным, а дипломатическим путем, однако исключительно при предоставлении Украине гарантий безопасности. Поэтому нашей стране нужны сильные посредники, ведь Москва может нарушить договоренности.

Также в интервью президент предупредил, что нынешняя ситуация в Украине грозит переходом к Третьей мировой войне.