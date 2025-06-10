Президент в интервью венгерскому изданию Valasz Online ответил на вопрос, сколько еще времени наша страна сможет сопротивляться РФ. По его словам, нельзя назвать какие-либо сроки, однако Украина хотела бы закончить войну «уже вчера».

Зеленский отметил, что мировые лидеры могут думать о том, сколько еще выдержат украинцы, однако от международного сообщества требуется другое – остановить кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет «НБН».

Глава государства объяснил, что для этого США нужно ввести новые санкции против Российской Федерации, чтобы сдержать ее экономику, а европейским союзникам – найти способ повлиять на Китай.

Украинский лидер не советует сидеть и ждать, ведь нынешняя ситуация в нашей стране вполне может стать переходом к Третьей мировой войне.

Также в интервью Зеленский прокомментировал нарративы ы СМИ о том, что массированные обстрелы Украины – это ответ государства-террориста на спецоперацию СБУ «Паутина».