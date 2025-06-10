Президент в интервью венгерскому изданию Valasz Online прокомментировал нарративы, которые распространяются в СМИ, о том, что масштабные удары российских захватчиков по Украине – это ответ Российской Федерации на спецоперацию СБУ «Паутина», информирует «НБН».

По его словам, врагу не нужен повод для атак на нашу страну. Зеленский напомнил, что накануне поражения самолетов стратегической авиации РФ на российских аэродромах оккупанты выпустили по Украине 480 БПЛА и ракет.

Глава государства объяснил, что постоянный террор свидетельствует о нежелании кремлевского диктатора завершать войну. Путин ищет поводы, чтобы снова напасть, он хочет уничтожить Украину, ее государственность и нацию.

Гарант добавил, что война закончится тогда, когда мир поймет, чего хочет лидер россиян, ведь другие страны начнут давить на агрессивное государство.

Ранее руководитель МИД Украины Андрей Сибига призвал увеличить цену войны для РФ.