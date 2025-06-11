Представитель Офиса Зеленского заявил, что масштабные обстрелы Украины российскими захватчиками не влияют на позицию американского президента Дональда Трампа по отношению к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, в вопросе отношения президента США к главе РФ нужно использовать аргументы, которые касаются личной репутации лидера американцев, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Советник главы ОПУ объяснил, что нужно показать главе Белого дома, что Москва пытается унизить Вашингтон и разрушает его связи с европейскими союзниками, чтобы ослабить безопасность.

Подоляк добавил, что также американский лидер должен увидеть, что Российская Федерация разжигает вооруженные конфликты по всей планете.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ выдали абсурдное заявление об «американских биолабораториях» вблизи российских границ.