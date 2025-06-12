Руководитель внешнеполитического ведомства перед началом заседания в формате «Веймар Плюс» в Риме заявил СМИ, что ему было неприятно читать поздравления ко дню России в адрес государства-террориста от «некоторых стран».

По его словам, не может быть никакого вознаграждения агрессии РФ, об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Дипломат отметил, что он имеет право это озвучивать, сообщив, что в среду вечером, 11 июня, посетил Херсон с литовским коллегой. Глава МИД Украины рассказал, что в городе, который расположен в 13 километрах от линии фронта, он своими глазами увидел, что такое террор со стороны российских оккупантов.

Министр добавил, что украинцы имеют право на нормальную жизнь.

Отметим, что представитель Киева прямо не упомянул государства, которые он имел в виду. При этом можно предположить, что Сибига намекал, в частности, на США. Госсекретарь Марко Рубио опубликовал официальное поздравление с днем России от имени американского народа на сайте Государственного департамента Штатов.

Ранее глава МИД Украины прокомментировал потери ВС РФ, которые достигли миллиона оккупантов.