Президент в интервью немецкому изданию Bild высказался о возможном сокращении американской военной помощи Украине. По его словам, такой шаг руководства США грозит волной рисков для безопасности всех стран, особенно для европейских государств, пишет «НБН».

По его словам, сокращение военной помощи Украине или полный отказ Штатов от нее будет сенсацией, это почувствует наша страна и другие. Зеленский утверждает, что это может разрушить безопасность любого государства.

Украинский лидер отметил, что сейчас американская помощь поступает в нашу страну без задержек, при этом новых обязательств со стороны Вашингтона продолжать поддержку не было.

Отметим, во вторник, 10 июня, глава Минобороны США Пит Хегсет сообщил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете.

Ранее в ОПУ ответили, изменилось ли отношение американского лидера к кремлевскому диктатору после массированных атак РФ на Украину.