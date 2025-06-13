Руководитель внешнеполитического ведомства во время форума GLOBSEC-2025 прокомментировал обещания американского президента закончить войну в Украине.

По его словам, Киев все еще верит, что глава Белого дома может остановить российскую агрессию и приветствует его усилия по мирному урегулированию, пишет издание «НБН».

Дипломат отметил, что Украина хочет завершить войну в этом году и Запад должен давить на РФ. Лидерство и вовлеченность США в этот процесс поможет достичь цели.

Также министр в комментарии «Радио Свобода» ответил, будет ли третий раунд переговоров с РФ в Стамбуле. Сибига заявил, что Киев не заинтересован во встрече с Москвой, если на ней не будет предметного разговора о прекращении огня.

Глава МИД напомнил, что последние переговоры в Турции свелись к обсуждению обмена пленными, поэтому Украина заинтересована во встрече Зеленского и Путина.

Ранее дипломат раскритиковал публичные поздравления агрессора с днем России от США и других стран.