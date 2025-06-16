Руководитель внешнеполитического ведомства, комментируя вчерашнюю ракетную атаку ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Кременчуга Полтавской области на своей странице в соцсети Х, заявил, что этот удар – часть кампании страны-агрессора по бомбардировке украинской гражданской энергетики.

По его словам, оккупанты намерены бить по энергетической системе нашей страны, пока внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, информирует издание «НБН».

Дипломат отметил, что такое поведение Москвы особенно цинично, учитывая, что кремлевский диктатор имитирует конструктивность в отношении миротворческих усилий американского руководства. На самом деле Путин демонстрирует полное пренебрежение к попыткам США прекратить боевые действия в Украине, усиливая обстрелы.

Министр призвал союзников Киева ударить разрушительными санкциями по энергетике РФ, чтобы поспособствовать мирному процессу. В частности, глава МИД предлагает партнерам снизить предельную цену на нефть страны-агрессора до 30 долларов, ввести дополнительные ограничения против теневого флота государства-террориста и его капитанов, а также в целом усилить санкции против российского энергетического сектора.

Ранее Сибига высказался о третьем раунде переговоров с Москвой в Стамбуле и ответил, верит ли Киев в то, что президент США может остановить агрессию Путина.