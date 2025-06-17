Украинский лидер сообщил, что в ночь на вторник, 17 июня, оккупационная армия Путина атаковала нашу страну более 440 ударными БПЛА и 32 ракетами. Захватчики обстреляли столицу, Одессу, Запорожье, а также Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Кировоградскую и Николаевскую области, информирует издание «НБН».

«Один из самых страшных ударов по Киеву», – отметил президент.

По его словам, сейчас в столице спасатели пытаются достать людей из-под завалов жилого дома – вражеский удар разрушил целый подъезд. Также повреждены дома в 8 районах города. Глава государства рассказал, что также спасательные работы продолжаются на местах обстрелов в Одессе.

Зеленский заявил, что США, Европа и весь мир должны отреагировать на российский террор в нашей стране так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Гарант добавил, что сильные этого мира не должны закрывать глаза на продолжение войны кремлевским диктатором.

Отметим, что на данный момент в Киеве количество погибших возросло до 15 человек, пострадавших – до 99. В Одессе известно об 1 погибшем и 17 раненых.

Как сообщалось, 15 июня россияне атаковали ракетами и беспилотниками Полтавщину.