Накануне в СМИ распространилась информация о том, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог может поехать в Республику Беларусь на встречу с нелегитимным президентом Александром Лукашенко, чтобы «дать импульс» переговорам Украины и РФ.

Подоляк считает, что таким образом Келлог пытается найти возможности для расширения диалогового окна с Москвой, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Советник главы ОПУ предположил, что представитель Вашингтона считает, что белорусский диктатор в чем-то может повлиять на российского лидера и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку.

Чиновник убежден, что у Келлога неправильная стратегия, ведь самопровозглашенный президент РБ не является влиятельным субъектом, кроме того, он боится кремлевского диктатора.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что единственная страна, которая может повлиять на Москву, – Китай. Однако руководство КНР не хочет помочь США получить дивиденды з точки зрения мирного процесса по Украине.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу второй раз за месяц встретился с Ким Чен Ыном в КНДР.