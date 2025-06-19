В ночь на пятницу, 19 июня, глава Кремля провел пресс-конференцию с руководителями мировых информационных агентств. Советник руководителя ОПУ заявил, что это мероприятие было «разговорным шоу специально для президента Трампа».

Подоляк обратил внимание на то, что Путин встретился с представителями СМИ в удобное для просмотра за океаном время, пишет издание «НБН».

По его словам, в ходе пресс-конференции лидер россиян навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины. Диктатор дал понять, что его встреча с Зеленским и главой Белого дома возможна только при выполнении этого требования.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что Путин демонстративно закрыл окно возможностей для договоренностей с Москвой, которое Вашингтон до сих пор считал открытым.

Чиновник добавил, что глава Кремля иррационально верит в возможность победы РФ в войне против Украины, а активизация комбинированных ударов оккупантов по нашей стране добавляет ему уверенности в этом. Теперь вернуть Москву в мирный процесс будет очень сложно без военной помощи Запада для увеличения ракетных возможностей и усиления ППО Украины.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что прошло 100 дней с момента, когда россияне отвергли предложение властей США о прекращении огня.