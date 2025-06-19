Руководитель украинского внешнеполитического ведомства в четверг, 19 июня, на своей странице в социальной сети Х сообщил, что прошло ровно 100 дней с момента, когда Киев безоговорочно принял предложение Вашингтона о полном прекращении огня, а Москва отвергла этот основополагающий первый шаг к миру.

Дипломат отметил, что сегодня – 100 дней манипуляций россиян, эскалации террора и упущенных возможностей остановить войну, информирует издание «НБН».

Министр подчеркнул, что наша страна остается преданной миру, но, РФ, к сожалению, игнорирует мирных усилия американского руководства и выбирает продолжение боевых действий.

Глава МИД добавил, что настало время принудить агрессивное государство к миру через силу, ужесточение санкций и расширение возможностей нашей страны.

Как сообщалось, спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий ответил на требование России уничтожить все предоставленное Западом оружие.