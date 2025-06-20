Кислица в интервью «Суспільне» заявил, что переговоры представителей Украины и РФ в Стамбуле не могут принести радикальные изменения, за исключением обмена пленными, информирует издание «НБН».

По его словам, чтобы установить устойчивое прекращение огня и закончить войну, необходима встреча украинского президента и лидера россиян, учитывая диктаторский характер режима в РФ.

Замминистра объяснил, что в стране-агрессоре Путин сам себя уполномочил принимать те решения, которые способны покончить с войной. Несмотря на разборки между разными «башнями» Кремля, только диктатор может установить постоянное прекращение огня.

Дипломат напомнил, что на переговорах в Стамбуле представители Киева настаивали на необходимости подготовки встречи глав государств после перемирия. Однако у Москвы совсем другая логика: сначала Украина должна выполнить ее требования, а уже потом встретятся лидеры государств.

Как сообщалось, в комментарии иностранному СМИ спикер Путина Дмитрий Песков объяснил, почему РФ отвергает призывы украинского президента к 30-дневному перемирию.