Украинский лидер напомнил, что после обстрелов ядерной программы в Иране было много шума из Москвы – представители властей РФ демонстративно осуждали «ракетно-бомбовые» шаги. Сегодня же российское руководство после ночной комбинированной атаки оккупантов на Киев и другие города нашей страны молчит.

Зеленский отметил, что в только в столице повреждены 5 многоквартирных домов, на данный момент известно о 6 погибших. В Белой Церкви на Киевщине дрон ударил по больнице, забрав жизнь одного человека, информирует издание «НБН».

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы. Ночью ВС РФ выпустили по Украине 352 БПЛА, из них 159 беспилотников-камикадзе «Шахед», и 16 ракет. В частности враг применил северокорейскую баллистику.

Президент предупредил о том, что если коалиция убийц из России, КНДР и Ирана сохранится, она продолжит террор. Все, кто рядом с этими государствами, должны думать о том, смогут ли они там защитить жизнь.

Гарант добавил, что сегодня в ходе визита в Великобританию он будет говорить с партнерами об этом, и договариваться об усилении давления на РФ.

Напомним, замглавы МИД Украины Сергей Кислица объяснил, почему прекращения огня без встречи Зеленского и Путина не будет.