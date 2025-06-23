Министр на своей странице в социальной сети Х отреагировал на обстрел Украины ракетами и дронами в ночь на понедельник, 23 июня. По его словам, сотни воздушных целей летели на Киев и другие города нашей страны, есть погибшие и раненые, информирует издание «НБН».

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что пока кремлевский диктатор говорит об атаках на ближнем Востоке, РФ отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убивать украинцев. Дипломат убежден, что цель массированных ударов Путина по нашей стране – показать Америку слабой.

Глава МИД отметил, что положить конец российскому террору можно только силой, новыми жесткими санкционными ударами по экономике и нефтяным доходам страны-агрессора. Также необходимо ввести вторичные ограничительные меры в отношении тех, кто помогает военным усилиям РФ.

Кроме того, необходимо усилить обороноспособность Украины, предоставив средства ПВО, артиллерийские снаряды. Помогут и инвестиции в оборонное производство нашей страны.

Напомним, на ночную атаку ВС РФ отреагировал глава государства Владимир Зеленский. Президент предупредил об угрозе коалиции убийц из РФ, Ирана и Северной Кореи.