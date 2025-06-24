Украинский лидер в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал, что наша страна еще до полномасштабной войны имела достаточно сложные дипломатические отношения с Ираном. По его словам, особенно это было заметно после 8 января 2020 года, когда под столицей разбился пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG.

Глава государства напомнил, что Иран не признал, что сбил украинский самолет, ударив по нему ракетой, информирует издание «НБН».

После начала полномасштабной войны Тегеран помог Москве оружием – отправил дроны-камикадзе «Шахед». Киев попытался решить этот вопрос с иранскими властями.

Президент рассказал, что, по словам руководства страны, РФ заказала у них партию ударных БПЛА еще до начала полномасштабной войны.

В 2022 году, Тегеран продолжил сотрудничество со страной-агрессором, передав ей тысячи единиц беспилотников. Далее Иран предоставил Кремлю лицензии на строительство заводов по производству таких дронов на российской территории.

Гарант добавил, что удары по Ирану – мощный и правильный шаг, ведь эти атаки лишают страну-союзника России способности создавать оружие, которым убивают людей.

Ранее украинский лидер предупредил о последствиях сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.