Глава государства сообщил, что в Днепропетровской области предоставляется помощь всем пострадавшим от баллистической атаки оккупантов. По его словам, известно об 11 погибших и более 160 раненых в результате обстрела Днепра и Самара, информирует издание «НБН».

Украинский лидер отметил, что ракетный удар захватчиков зацепил много объектов гражданской инфраструктуры: дома, учебные заведения и пассажирский поезд, в котором находилось более 500 гражданских. Зеленский отметил, что пять вагонов состава разрушены, есть травмированные.

Президент напомнил, что РФ не может производить баллистические ракеты и сотни других видов оружия без иностранных компонентов и оборудования, именно поэтому нужно ограничить схемы, которые объединяют агрессора с сообщниками, а также ужесточить антироссийские санкции.

«Россия четко знает, почему она продолжает войну», – отметил гарант.

Зеленский считает, что в этой войне не сложно выбрать сторону, ведь быть с украинцами – это встать на защиту жизни.

Напомним, глава государства объяснил, отвлекает ли конфликт на Ближнем Востоке внимание от российского вторжения в нашу страну.