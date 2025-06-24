Президент в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал, что из-за конфликта между Израилем и Ираном меняется политический фокус, внимание мировой общественности отвлекается от российско-украинской войны.

По его словам, это может обернуться уменьшением помощи нашей стране со стороны западных союзников, в частности США, информирует издание «НБН».

Глава государства подчеркнул, что жизни людей должны быть приоритетом, а не просто один или другой конфликт. Зеленский отметил, что нужно заканчивать любую войну, так как гибнут люди разных национальностей, наций и вероисповедания.

При этом украинский лидер добавил, что без помощи партнеров российские оккупанты на фронте будут чувствовать свое превосходство и нашей стране будет очень сложно.

Отметим, Израиль и Иран объявили перемирие, по данным СМИ, этому поспособствовал Катар. В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху предупредил, что его страна будет «жестко реагировать» на любые нарушения прекращения огня.

Также в интервью Зеленский рассказал, что россияне заказали у Ирана партию ударных дронов «Шахед» еще до полномасштабного вторжения в Украину.