Лидер украинцев в интервью британскому телеканалу Sky News признался, что у него нет четкого представления о характере личных отношений между американским президентом и главой Кремля, информирует издание «НБН».

Зеленский уточнил, что он не может точно оценить отношения между Трампом и Путиным, ведь вся имеющаяся информация о коммуникации политиков исходит преимущественно от открытых источников и средств массовой информации. Гарант отметил, что по этому поводу существуют различные «сигналы».

В то же время глава государства убежден, что, несмотря на ситуативное партнерство Вашингтона и Москвы, стратегический курс США неизменен – Украина остается союзником Америки, а РФ – ее экзистенциальным врагом.

Президент убежден, что страна-агрессор никогда не станет другом Штатов. РФ может временно взаимодействовать с США, оставаясь главной угрозой для Запада.

Также в интервью британскому СМИ лидер украинцев ответил, отвлекает ли конфликт между Израилем и Ираном внимание от российского вторжения в нашу страну.