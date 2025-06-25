Представитель Офиса Зеленского рассказал, что встреча главы государства с американским президентом в Гааге имеет большое значение и может дать конкретные результаты для усиления обороноспособности нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Советник главы ОПУ отметил, что для Украины остается приоритетом закупка оружия, а на складах в США есть достаточно амуниции, которая необходима Силах обороны на фронте.

По его словам, также Зеленский подымет с главой Белого дома вопрос миротворческих инициатив, поскольку ранее россияне отвергли все предложения относительно переговоров и перемирия, предложенные Вашингтоном. Нужно донести Трампу, что без санкционного давления на РФ завершение войны невозможно.

Чиновник добавил, что позиция президента США меняется под влиянием европейских партнеров, поэтому встреча украинского лидера с главой Белого дома будет положительной для нашей страны.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал требования Москвы по украинским территориям.