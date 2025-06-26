Верещук в своем Telegram-канале прокомментировала заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о вступлении Украины в Европейском Союзе. Глава правительства утверждает, что граждане его страны выступают против.

По ее словам, жители Венгрии – это не вся Европа, а всего 2% населения ЕС, а Орбан – лишь один из 27 лидеров стран-членов организации, информирует издание «НБН».

В то же время замглавы ОПУ признала, что противники интеграции нашей страны в Европейский Союз могут быть не только среди венгров. Чиновница отметила, что они могут бояться конкурента, однако Киев предлагает им партнерство, от которого в конечном итоге выиграют все.

Представитель Офиса Зеленского добавила, что движение нашей страны в ЕС, к счастью, не зависит от отдельных лиц. Интеграция Украины в организацию – «тектоническое движение, перемалывающее все на своем пути», поэтому этот процесс не сможет остановить ни РФ, ни венгерский премьер.

Напомним, литовский президент Гитанас Науседа ответил, когда Украина может вступить в ЕС. Также политик высказался о перспективах завершения войны.