Руководитель Офиса Зеленского во время мероприятия «Форум власти и бизнеса: от диалога к партнерству» рассказал, что американский президент в ходе встречи с главой Украины на полях саммита НАТО в Гааге особенно активно интересовался достижениями нашей страны в производстве оружия.

Глава ОПУ отметил, что даже во время войны с РФ наша страна стала лидером в производстве дронов, информирует издание «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

По его словам, президент США задавал украинскому лидеру много вопросов, было видно, что ему очень интересна эта тема. Ермак считает, что такой диалог между Зеленским и Трампом – свидетельство серьезных намерений Вашингтона сотрудничать с нашей страной.

Как сообщалось, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что будет обсуждаться с РФ после завершения переговоров по гуманитарным вопросам.