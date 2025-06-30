Накануне глава МИД Словакии заявил, что урегулирование войны РФ против Украины требует налаживания коммуникации с россиянами, так как военного решения ситуации якобы нет. Для этого, по его словам, Западу нужно найти способ сотрудничества с РФ или вообще «простить все, что произошло», информирует издание «НБН».

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х отреагировал на высказывания коллеги. Дипломат объяснил Бланару, что что главная причина преступлений РФ – ее безнаказанность, поэтому нельзя игнорировать этот факт.

По словам министра, наивно ожидать, что преступник остановится, если вместо наказания он получит прощение. Сибига отметил, что РФ ударит и по другой щеке.

Представитель Киева добавил, что те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления.

Отметим, что Словакия одна из немногих европейских стран, которая продолжает поддерживать контакты с Российской Федерацией после начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, власти страны блокируют введение антироссийских санкций ЕС.

Как сообщалось, в Офисе президента прокомментировали попытки венгерского премьера Виктора Орбана помешать интеграции Украины в Евросоюз.