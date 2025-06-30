Спикер Путина заявил, что динамика переговоров с Украиной якобы во многом зависит от поведения Киева, а также от эффективности посреднических усилий США.

Также Песков в очередной раз отметил, что нельзя абстрагироваться от «реального положения дел на земле». По словам чиновника, это «нужно учитывать», информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Руководитель Офиса Зеленского в своем Telegram-канале отреагировал на высказывания пресс-секретаря лидера россиян. Ермак отметил, что РФ снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить на Украину ответственность за затягивание войны.

Глава ОПУ назвал очередной манипуляцией заявления из Москвы о том, что «динамика переговоров зависит от Киева», которые звучат одновременно с регулярными обстрелами Украины и попытками оккупантов уничтожить ее критическую инфраструктуру. По его словам, РФ просто не готова к миру.

Представитель Киева добавил, что именно Кремль – инициатор и двигатель вторжения, который блокирует любые мирные инициативы. В то же время наша страна выступает за прекращение огня и достижение мира на справедливых условиях.

Ранее руководитель МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на предложение словацкого коллеги Юрая Бланара к Западу «простить» Россию.