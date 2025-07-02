Советник главы Офиса Зеленского в комментарии телеканалу «FREEДОМ» сообщил, что поставки вооружения из США в Украину продолжаются на сегодняшний день, информирует издание «НБН».

По словам представителя ОПУ, было бы очень странно и антигуманно перестать передавать нашей страны ракеты для противовоздушной обороны, особенно для ЗРК Patriot, которые защищают гражданское население от российских ударов.

Напомним, в среду, 2 июля, американские СМИ заявили, что США на несколько месяцев приостановили поставки некоторых видов оружия в Украину, в частности ракет для ПВО.

Представитель администрации Дональда Трампа Анна Келли объяснила такое решение Вашингтона необходимостью защиты национальной обороноспособности.

На соответствующий шаг Штатов отреагировали в Москве. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков «увидел позитив» в приостановке передачи военной помощи Украине.