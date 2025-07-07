Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник, заявило, что глава государства готовит замену посла Украины в США, рассматривая на эту должность четырех кандидатов. Президент хочет, чтобы новый посол «был понятен Америке», информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, послом в Вашингтон могут отправить: главу правительства Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, руководителя Минобороны Рустема Умерова или главу Министерства энергетики Германа Галущенко.

Источник объяснил, что Зеленский выбрал этих политиков, так как они уже были в контакте с представителями США и другими иностранными партнерами, и их работа принесла результаты.

Напомним, агентство Bloomberg заявило, что посла Украины в Америке украинский лидер обсуждал с главой Белого дома в ходе телефонного разговора 4 июля. Журналисты назвали тех же кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, по данным СМИ, Кит Келлог встретится с украинским президентом на этой неделе в Риме.