Руководитель внешнеполитического ведомства отреагировал на очередную масштабную атаку российских оккупантов на Украину, информирует издание «НБН».

Дипломат на своей странице в соцсети Х написал, что вместо мирных усилий войска Российской Федерации ночью ударили по нашей стране почти 750 средствами воздушного нападения – ракетами и беспилотниками-камикадзе.

Министр отметил, что растущий террор со стороны государства-террориста подчеркивает необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. Для этого союзникам необходимо: делать инвестиции в дроны-перехватчики, усилить давление на РФ, а также сократить доходы Москвы от продажи нефти.

Напомним, что атака оккупационной армии Путина на Украину в ночь на среду, 9 июля, стала самой масштабной за все время войны. Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел.