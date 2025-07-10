Президент во время открытия Ukraine Recovery Conference сообщил, что Украина уже начала подготовку к зиме. Зеленский напомнил, что в период холодов главной целью для атак российских оккупантов становится энергетическая система нашей страны.

По его словам, успешное прохождение зимы – общая задача Украины и ее партнеров, информирует издание «НБН».

Глава государства отметил, что кремлевский диктатор имеет только двух реальных союзников – террор и зиму. Наша страна вместе с союзниками должны отвечать обоим.

Гарант напомнил, что Украина уже прошла три сезона холодов во время полномасштабной войны, в частности за счет помощи Европейского Союза в преодолении энергетических вызовов. Сейчас нашей стране нужно продолжить работу с партнерами, чтобы успешно пройти будущую зиму.

Как сообщали СМИ, американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России, но при одном условии.