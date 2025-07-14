Советник главы Офиса Зеленского в эфире национального телемарафона заявил, что язык тела во время встречи Андрея Ермака с Китом Келлогом на вокзале в Киеве говорит громче любых заголовков. По его словам, накануне визита спецпредставителя США в нашу страну американские СМИ пытались показать неэффективность украинской дипломатии.

Лещенко убежден, что Келлог приехал в Украину не потому, что его «зарплата заставляет», а потому, что он «всем сердцем» поддерживает нашу страну, информирует издание «НБН».

Чиновник сообщил, что глава государства пригласил спецпредставителя США провести в Украине несколько дней или неделю, чтобы побывать на фронте, пообщаться с защитниками и своими глазами увидеть реалии современной войны.

Представитель ОПУ надеется, что сам факт присутствия Келлога в Киеве заставит Путина удержаться от атак на столицу. Однако, если ВС РФ все же нанесут удар по городу, представитель Вашингтона сможет передать пережитый опыт президенту США, что послужит усилению обороноспособности Украины.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал изменение позиции главы Белого дома относительно России.