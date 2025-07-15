Британское издание Financial Times, ссылаясь на источники, пишет, что в ходе телефонного разговора 4 июля Трамп интересовался у Зеленского, сможет ли Украина поражать цели оккупантов глубоко внутри РФ. В частности, глава Белого дома спрашивал, смогут ли Силы обороны ударить по Москве и Санкт-Петербургу.

Украинский лидер заверил президента США, что все это возможно, если Вашингтон предоставит Киеву оружие, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, Трамп решил отправить Украине военную помощь, чтобы «заставить россиян почувствовать боль» и вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Разговор главы Белого дома и украинского президента привел к тому, что на прошлой неделе в Риме американская сторона передала президенту Украины список потенциального оружия для Киева.

Напомним, накануне президент США заявил, что у Москвы есть 50 дней, чтобы достичь мирного соглашения Киевом, в случае отказа Кремля от перемирия Штаты введут против РФ жесткие санкции. Спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на угрозы лидера американцев.