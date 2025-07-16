Глава государства обратил внимание на то, что после приезда спецпредставителя США по вопросам Украины в Киев две ночи под ряд не было массированных атак оккупантов на нашу страну, информирует издание «НБН» со ссылкой на Newsmax.

По его словам, когда американцы посещают Украину, РФ не бомбит ее. Президент отметил, что кремлевский диктатор будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение, но он не пойдет на полную эскалацию.

Гарант обратил внимание на то, что украинцы в шутку предлагают выдать Келлогу паспорт нашей страны и оставить его здесь, либо сделать так, чтобы представители США приезжали чаще, тогда оккупанты будут меньше атаковать.

Зеленский объяснил, что снижение интенсивности обстрелов за последние дни свидетельствует о том, что лидер россиян боится Америки, о чем он говорил главе Белого дома Дональду Трампу.

Напомним, в ОПУ раскрыли детали визита Келлога в Украину.