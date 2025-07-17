Украинский лидер в интервью американскому изданию New York Post напомнил, что глава Кремля не готов к компромиссам для завершения войны. Вынудить Путина пойти на уступки может только жесткое давление, информирует «НБН».

По его словам, у президента США есть сила, чтобы «поставить на колени» диктатора – санкции, которые способны вызвать в РФ «социальный взрыв». Зеленский считает, что лидеру россиян «нужно это почувствовать».

Глава государства поблагодарил Трампа за ультиматум, который он выдвинул Москве относительно подписания мирного соглашения с Киевом. Однако гарант отметил, что срок в почти два месяца означает еще больше смертей и разрушений в нашей стране.

«50 дней для нас – это просто каждый день страшный», – добавил президент.

Лидер украинцев убежден, что экономическое давление на РФ через санкции – это фактор, который может существенно повлиять на завершение боевых действий. В таком случае возможности агрессора продолжать войну ослабнут, и Киев хотел бы ускорения этого процесса.

Напомним, глава государства в Верховной Раде сделал заявление о сроках службы защитников.